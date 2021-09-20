Розробники вакцини від коронавірусу Pfizer та BioNTech заявили, що їхня речовина ефективна для використання серед дітей від 5 до 11 років.

Найближчим часом вони планують запросити дозвіл на застосування вакцини у цій віковій групі.

Дітям молодшого шкільного віку компанія-розробник пропонує вводити більш низьку дозу речовини – третину від кількості.

Водночас після другого щеплення у дітей від 5 до 11 років рівень антитіл до коронавірус був таким же високим, як у підлітків і молодих людей, повідомив старший віце-президент Pfizer, доктор Білл Грубер.

У дітей цієї вікової групи фіксувалися аналогічні або навіть менші побічні ефекти, серед яких – біль у місці уколу, лихоманка.

Компанії мають намір подати заяву до Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США до кінця місяця, щоб отримати дозвіл для використання вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech в екстрених випадках у цій віковій групі.

Пізніше такі ж заявки відправлять до європейських та британських регулятивних органів.

Джерело: CBS News, Associated Press