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Вакцинація дітей від 5 до 11 років – Pfizer заявляє про ефективність своєї Covid-речовини

20 Вересня, 15:00 Людмила Грубнік
Вакцинація дітей від 5 до 11 років – Pfizer заявляє про ефективність своєї Covid-речовини
Джерело: Depositphotos

Розробники вакцини від коронавірусу Pfizer та BioNTech заявили, що їхня речовина ефективна для використання серед дітей від 5 до 11 років.

Найближчим часом вони планують запросити дозвіл на застосування вакцини у цій віковій групі.

Дітям молодшого шкільного віку компанія-розробник пропонує вводити більш низьку дозу речовини – третину від кількості.

Водночас після другого щеплення у дітей від 5 до 11 років рівень антитіл до коронавірус був таким же високим, як у підлітків і молодих людей, повідомив старший віце-президент Pfizer, доктор Білл Грубер.

У дітей цієї вікової групи фіксувалися аналогічні або навіть менші побічні ефекти, серед яких – біль у місці уколу, лихоманка.

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Компанії мають намір подати заяву до Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США до кінця місяця, щоб отримати дозвіл для використання вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech в екстрених випадках у цій віковій групі.

Пізніше такі ж заявки відправлять до європейських та британських регулятивних органів.

Джерело: CBS News, Associated Press

Теги
Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу , Вакцинація , Вакцини , Коронавірус Covid-19
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