Первое место по количеству койко-мест, занятых пациентами с коронавирусной инфекций, на сегодня занимает Киевская область. Здесь показатель госпитализации самый высокий в Украине – 53,3%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграмм-канале Коронавирус_инфо.

Чуть меньше, чем наполовину, заполнены инфекционные отделения местных лечебных учреждений в Сумской и Николаевской областях.

— Также высокий уровень госпитализаций зафиксирован в Сумской, Ровенской, Николаевской и Хмельницкой областях, — отмечается в сообщении.

В целом в стране заполненность инфекционных отделения составляет 39,9%. В них проходят курс лечения от коронавирусной инфекции 29 155 человек.

В Украине за минувшие сутки, по состоянию на утро 17 февраля, зарегистрировано 33 330 новых случаев Covid-19. В частности, заболели 2 837 детей и 961 медработник. Госпитализировано 3 284 человек, выздоровели 27 441 человек, не смогли побороть болезнь 259 украинцев.