Перше місце за кількістю ліжко-місць, зайнятих пацієнтами з коронавірусною інфекцією, на сьогодні займає Київська область. Тут показник госпіталізації найвищий в Україні – 53,3%.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України в Телеграм-каналі Коронавірус_інфо.

Трохи менше, ніж наполовину, заповнені інфекційні відділення місцевих лікувальних установ в Сумській і Миколаївській областях.

– Також високий рівень госпіталізацій зафіксовано в Сумській, Рівненській, Миколаївській та Хмельницькій областях, – наголошується в повідомленні.

В цілому в країні заповненість інфекційних відділення становить 39,9%. У них проходять курс лікування від коронавірусної інфекції 29 155 осіб.

В Україні за минулу добу, станом на ранок 17 лютого, зареєстровано 33 330 нових випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 2 837 дітей та 961 медпрацівник. Госпіталізовано 3 284 осіб, одужали 27 441 осіб, не змогли побороти хворобу 259 українців.