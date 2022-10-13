В Великобритании начались судебные слушания по делу медсестры неонатального отделения города Честер, которой выдвинуто обвинение в умерщвлении семерых младенцев и покушении на убийство еще десяти.
Согласно показаниям свидетелей, Летби, после того как с четвертой попытки убила недоношенную девочку, отправила ее родителям открытку с выражением соболезнования.
Также стало известно, что сразу после того, как медсестра убила ребенка, она с улыбкой рассказывала его матери, что ее дитя наслаждается своим первым купанием.
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К концу третьего дня судебного разбирательства по делу Летби суд заслушал, в частности, следующее:
- медсестра отделения интенсивной терапии вводила детям инсулин, воздух или накачивала молоко, часто во время ночных смен, когда родителей было мало;
- якобы неоднократно покушалась на близнецов, и в некоторых случаях один из них был убит, а их брат или сестра выжили;
- искала семьи родителей своих предполагаемых жертв в Facebook и социальных сетях, в том числе в Рождество;
- в одном из случаев педиатр-консультант заявил, что наткнулся на Летби, когда она пыталась убить ребенка;
- Летби перевели с ночных смен, поскольку администрация была обеспокоена корреляцией между подозрительными смертями и ее присутствием;
- использовала гемофилию ребенка как прикрытие, чтобы напасть на него и спровоцировать смертельное кровотечение.
Сообщается, что 32-летняя медсестра отрицает все 22 выдвинутых против нее обвинения.
Фото: Luci Letby/Cavendis Press