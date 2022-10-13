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Убила младенца и посочувствовала родителям: в Британии судят медсестру, которая умертвила семерых детей

13 октября 2022, 11:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медсестра-убийца

В Великобритании начались судебные слушания по делу медсестры неонатального отделения города Честер, которой выдвинуто обвинение в умерщвлении семерых младенцев и покушении на убийство еще десяти.

Согласно показаниям свидетелей, Летби, после того как с четвертой попытки убила недоношенную девочку, отправила ее родителям открытку с выражением соболезнования.

Также стало известно, что сразу после того, как медсестра убила ребенка, она с улыбкой рассказывала его матери, что ее дитя наслаждается своим первым купанием.

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К концу третьего дня судебного разбирательства по делу Летби суд заслушал, в частности, следующее:   

  • медсестра отделения интенсивной терапии вводила детям инсулин, воздух или накачивала молоко, часто во время ночных смен, когда родителей было мало;
  • якобы неоднократно покушалась на близнецов, и в некоторых случаях один из них был убит, а их брат или сестра выжили;
  • искала семьи родителей своих предполагаемых жертв в Facebook и социальных сетях, в том числе в Рождество;
  • в одном из случаев педиатр-консультант заявил, что наткнулся на Летби, когда она пыталась убить ребенка;
  • Летби перевели с ночных смен, поскольку администрация была обеспокоена корреляцией между подозрительными смертями и ее присутствием;
  • использовала гемофилию ребенка как прикрытие, чтобы напасть на него и спровоцировать смертельное кровотечение.

Сообщается, что 32-летняя медсестра отрицает все 22 выдвинутых против нее обвинения.

Фото: Luci Letby/Cavendis Press

Источник
Daily Mail
Теги
Великобритания Медики новонароджені Смерть
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