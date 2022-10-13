У Великій Британії почалися судові слухання у справі медсестри неонатального відділення міста Честер, якій висунуто звинувачення в умертвінні сімох немовлят і замаху на вбивство ще десяти.

Згідно зі свідченнями свідків, Летбі, після того як з четвертої спроби вбила недоношену дівчинку, відправила її батькам листівку з висловленням співчуття.

Також стало відомо, що відразу після того, як медсестра вбила дитину, вона з посмішкою розповідала її матері, що її дитя насолоджується своїм першим купанням.

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До кінця третього дня судового розгляду у справі Летбі суд заслухав, зокрема, наступне:

медсестра відділення інтенсивної терапії вводила дітям інсулін, повітря або накачувала молоко, часто під час нічних змін, коли батьків було мало;

нібито неодноразово робила замах на б лизнюків, і в деяких випадках один з них був убитий, а їх ні брат або сестра вижили;

лизнюків, і в деяких випадках один з них був убитий, а їх брат або сестра вижили; шукала сім’ї батьків своїх передбачуваних жертв в Facebook і соціальних мережах, в тому числі в Різдво;

в одному з випадків педіатр-консультант заявив, що наткнувся на Летбі, коли вона намагалася вбити дитину;

Летбі перевели з нічних змін, оскільки адміністрація була стурбована кореляцією між підозрілими смертями та її присутністю;

використовувала гемофілію дитини як прикриття, щоб напасти на н еї і спровокувати смертельну кровотечу.

Повідомляється, що 32-річна медсестра заперечує всі 22 висунутих проти неї звинувачення.

Фото: Luci Letby/Cavendis Press