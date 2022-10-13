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Вбила немовля і поспівчувала батькам: у Британії судять медсестру, яка лишила життя сімох дітей

13 Жовтня 2022, 11:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медсестра-убийца

У Великій Британії почалися судові слухання у справі медсестри неонатального відділення міста Честер, якій висунуто звинувачення в умертвінні сімох немовлят і замаху на вбивство ще десяти.

Згідно зі свідченнями свідків, Летбі, після того як з четвертої спроби вбила недоношену дівчинку, відправила її батькам листівку з висловленням співчуття.

Також стало відомо, що відразу після того, як медсестра вбила дитину, вона з посмішкою розповідала її матері, що її дитя насолоджується своїм першим купанням.

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До кінця третього дня судового розгляду у справі Летбі суд заслухав, зокрема, наступне:

  • медсестра відділення інтенсивної терапії вводила дітям інсулін, повітря або накачувала молоко, часто під час нічних змін, коли батьків було мало;
  • нібито неодноразово робила замах на близнюків, і в деяких випадках один з них був убитий, а їхні брат або сестра вижили;
  • шукала сім’ї батьків своїх передбачуваних жертв в Facebook і соціальних мережах, в тому числі в Різдво;
  • в одному з випадків педіатр-консультант заявив, що наткнувся на Летбі, коли вона намагалася вбити дитину;
  • Летбі перевели з нічних змін, оскільки адміністрація була стурбована кореляцією між підозрілими смертями та її присутністю;
  • використовувала гемофілію дитини як прикриття, щоб напасти на неї і спровокувати смертельну кровотечу.

Повідомляється, що 32-річна медсестра заперечує всі 22 висунутих проти неї звинувачення.

Фото: Luci Letby/Cavendis Press

Джерело
Daily Mail
Теги
Велика Британія Медики новонароджені Смерть
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