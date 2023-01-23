Группа исследователей из Кембриджского университета в сотрудничестве с Копенгагенским университетом выяснила, почему обычные антидепрессанты заставляют примерно половину потребителей чувствовать притупление эмоций.

Сообщается, что широко используемый класс антидепрессантов, особенно для стойких или тяжелых случаев, — это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).

Эти препараты нацелены на серотонин, химическое вещество, передающее сообщения между нервными клетками в головном мозге и получившее название “химическое вещество удовольствия”.

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Одним из широко известных побочных эффектов СИОЗС является притупление, когда пациенты сообщают, что чувствуют себя эмоционально вялыми и больше не находят вещи такими же приятными, как раньше.

Считается, что от 40% до 60% пациентов, принимающих СИОЗС, испытывают этот побочный эффект.

Сообщается, что в эксперименте приняли участие 66 добровольцев, 32 из которых в течение 21 дня получали эсциталопрам, а остальные 34 — плацебо.

Отмечается, что ученые не обнаружили значительных групповых различий, когда речь шла о холодном познании, таком как внимание и память. Не было никаких различий в большинстве тестов горячего познания — когнитивных функций, связанных с нашими эмоциями.

Тем не менее, ключевым новым открытием было снижение чувствительности.

— СИОЗС снимают часть эмоциональной боли, которую испытывают люди, переживающие депрессию, но, к сожалению, они также лишают и части удовольствия, — отмечает профессор кафедры психиатрии Кембриджского университета Барбара Саакян.

По ее словам, результаты исследования показывают, что люди, которые принимают антидепрессанты, становятся менее чувствительными к наградам, которые обеспечивают важную обратную связь.

Это открытие может также объяснить одно различие, которое команда обнаружила в анкетах: у добровольцев, принимавших эсциталопрам, было больше проблем с достижением оргазма во время секса, побочный эффект, о котором часто сообщают пациенты.