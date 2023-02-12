Ученые Медицинского центра имени Милтона С. Херши штата Пенсильвания в США в ходе исследования выяснили, что всего 22 минуты ходьбы в день эффективно сократят риск жировой болезни печени.

Неалкогольная жировая болезнь печени часто не вызывает проблем на ранних стадиях, но если ее не лечить, то может привести к печеночной недостаточности и даже раку.

Одной из основных причин жировой болезни печени является избыточный вес или ожирение, особенно, если у вас много жира вокруг талии.

Сейчас смотрят

Анализ существующих исследований показал, что 150 минут упражнений в неделю, или чуть менее 22 минут в день, являются оптимальными, чтобы снизить объем жира в печени.

В статье, опубликованной в Американском журнале гастроэнтерологии, использовались результаты 14 исследований, в которых участвовал 551 человек с жировой болезнью печени.

Ученые оценивали такие данные, как возраст, пол, индекс массы тела, изменение массы тела, соблюдение протоколов упражнений и уровень жира в печени, измеренный с помощью МРТ.

Команда обнаружила, что 39% пациентов, которые достигли или превзошли эквивалент 150 минут быстрой ходьбы в неделю, смогли достичь показателя здорового порога печени. И только 26% из тех, кто тренировался меньше, достигли этой отметки.

Симптомы жировой болезни печени

Жировая болезнь печени часто не имеет симптомов на ранних стадиях, но если она становится более серьезной, может вызвать такие симптомы:

тупая или ноющая боль в правом верхнем углу живота (над правым нижним краем ребер);

экстремальная усталость;

необъяснимая потеря веса;

слабость;

пожелтение кожи и белков глаз (желтуха);

зудящая кожа;

отек ног, лодыжек, стоп или живота.

Если вы подозреваете, что у вас ожирение печени, вам следует немедленно обратиться к врачу общей практики.

Источник: Express