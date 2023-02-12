Вчені Медичного центру імені Мілтона С.Херші штату Пенсільванія в США під час дослідження з’ясували, що лише 22 хвилини ходьби на день ефективно скоротять ризик жирової хвороби печінки.

Безалкогольна жирова хвороба печінки часто не викликає проблем на ранніх стадіях, але якщо її не лікувати, то може привести до печінкової недостатності і навіть раку.

Однією з основних причин жирової хвороби печінки є надмірна вага або ожиріння, особливо, якщо у вас багато жиру навколо талії.

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Аналіз існуючих досліджень показав, що 150 хвилин фізичних вправ на тиждень, або трохи менше 22 хвилин на день, є оптимальними для зменшення об’єму жиру в печінці.

У статті, опублікованій в Американському журналі гастроентерології, використовувалися результати 14 досліджень, в яких брала участь 551 людина з жировою хворобою печінки.

Вчені оцінювали такі дані, як вік, стать, індекс маси тіла, зміна маси тіла, дотримання протоколів фізичних вправ та рівень жиру в печінці, виміряний за допомогою МРТ.

Команда виявила, що 39% пацієнтів, які досягли або перевищили еквівалент 150 хвилин швидкої ходьби на тиждень, змогли досягти показника здорового порогу печінки. І тільки 26% з тих, хто тренувався менше, досягли цієї позначки.

Симптоми жирової хвороби печінки

Жирова хвороба печінки часто не має симптомів на ранніх стадіях, але якщо вона стає більш серйозною, може викликати такі симптоми:

тупий або ниючий біль у правому верхньому куті живота (над правим нижнім краєм ребер);

екстремальна втома;

незрозуміла втрата ваги;

слабкість;

пожовтіння шкіри та білків очей (жовтяниця);

свербляча шкіра;

набряк ніг, щиколоток, стоп або живота.

Якщо ви підозрюєте, що у вас жирова печінка, вам слід негайно звернутися до лікаря загальної практики.

Джерело: Express