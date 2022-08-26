Британский врач Малколм Гранд проанализировал ряд исследований, посвященных состоянию здоровья учителей, и собрал наиболее характерные для этой профессии заболевания.

— Ниже я перечислил множество медицинских жалоб, хотя и не только у учителей, однако, они тревожно распространены среди представителей профессии, — отмечает исследователь.

Головные боли. Многие склонны к мигренозным головным болям, которые могут быть вызваны переутомлением, пропуском приемов пищи, стрессом, жаркими классами, усталостью и шумом.

Бессонница. Неуспех на работе, эмоциональный диссонанс, социальная изоляция, необходимость не ложиться спать, исправляя домашнюю работу, подготовка к уроку и беспокойство — вот некоторые из причин бессонницы.

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Истощение/усталость/выгорание. Это может произойти в результате общения с трудными родителями и учащимися, снижения самостоятельности, чувства недооцененности, неадекватной финансовой компенсации, финансового стресса.

Ожирение. Часто является результатом употребления калорийных продуктов и напитков, а также неадекватных физических упражнений.

Напряжение глаз. Чаще встречается у учителей, которым приходится подолгу работать за компьютером, например, при подготовке к уроку или вводе отметок/оценок.

Синдром запястного канала. Чаще всего встречается у учителей-женщин с избыточным весом, которые постоянно сгибают запястья, и у тех, кому приходится использовать компьютерную клавиатуру во время работы.

Сердечно-сосудистые заболевания. Более высокая заболеваемость диабетом, гипертонией и ожирением среди учителей приводит к увеличению числа сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечные приступы, сердечная недостаточность и аритмии.

Диабет ІІ типа. Неправильный выбор диеты, отсутствие физических упражнений и предрасположенность к избыточному весу увеличивают заболеваемость диабетом ІІ типа.

Гипертония. Недостаточный сон, стресс, малоподвижный образ жизни и плохое питание (с высоким содержанием натрия) делают учителей более склонными к гипертонии.

Боль в спине. Длительное сидение, плохая осанка, избыточный вес и неподходящая мебель увеличивают количество сообщений о боли в пояснице.

Потеря слуха. Учителя, подвергающиеся длительному воздействию коллективных высоких голосов, особенно воспитатели детских садов и дошкольных учреждений, в течение ряда лет могут испытывать потерю слуха в течение своей карьеры.

Ларингит. Учителя-женщины, особенно те, кто говорит в течение длительного времени в любое время, часто сообщают о охриплости и даже потере голоса в результате воспаления голосовых связок.

Тревога и депрессия. Исследования показали, что более 50% учителей страдают от тревоги и до 20% находятся в депрессии.

Боль в коленях. Учителя, проработавшие более 30 лет, почти в два раза чаще сообщают о боли в коленях по сравнению с другими людьми того же возраста, которые не являются учителями.

Инфекции дыхательных путей. Существует значительно повышенный риск заражения учителей инфекциями головы, горла и грудной клетки во время занятий в школе по сравнению с теми, кто не является учителями.

Источник: Searchlight