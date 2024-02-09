Украинские актеры, певцы и ведущие стали частью видеопроекта Голоса Такмеда, задача которого — распространить знания по тактической медицине среди военных и резервистов.

Презентация проекта прошла 9 февраля в Театре на Подоле.

Инициатором проекта является благотворительный фонд PULSE, который направлен на развитие тактической медицины в Украине. Реализовывался он при поддержке Министерства обороны Украины.

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Звезды о тактической медицине

В первой серии видео приняли участие актеры, ведущие и певцы, среди них Богдан Бенюк, Вячеслав Довженко, Даша Малахова, Анна Саливанчук, Михаил Кукуюк, Елена Кравец, Анатолий Анатолич и Сергей Танчинец.

Каждый из артистов озвучил видео о критических навыках и понятиях тактической медицины.

Почему важна тактическая медицина

Во время презентации Федор Сердюк, соучредитель PULSE, отметил необходимость системного развития тактической медицины и поблагодарил всех, кто принял участие в проекте.

— Даже применяя все возможные меры — обучение, развитие учебных центров, переливание крови и т.д. — мы не решим вопрос тактической медицины, если не выиграем битву внутри каждого человека. Этот проект именно об этом, — говорил Федор Сердюк.

Директор-художественный руководитель Театра на Подоле Богдан Бенюк заверил — сейчас все участвуют в войне; имея такого непредсказуемого соседа, который является вечным врагом Украины, надо уметь все.

Авторы проекта планируют продолжить съемки с другими известными украинцами.

Видео с проекта уже доступны на YouTube-канале PULSE.

Источник: PULSE

Фото: Ирина Маркони