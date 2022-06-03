Из Мариуполя удалось эвакуироваться детскому ортопеду-травматологу Леониду. В результате российских обстрелов мужчина потерял ногу.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

— Леонид – детский ортопед-травматолог из Мариуполя, города, где слышны только взрывы, авиация и прилеты. С начала войны он работал в местной больнице под обстрелами, – рассказали в объединении.

Во время очередной бомбардировки мужчина был на улице. Он помнит только как ощутил боль в области бедра: правой ноги нет.

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Леонид смог выбраться из Мариуполя. А дальше его ждал переезд в Запорожье, Кременчуг, Черкассы и, наконец, Львов.

3 июня мужчина был эвакуирован в Норвегию для дальнейшего лечения и протезирования. Его возвращения уже ждут жена и дети. По словам Леонида, он хочет снова вернуться к работе с детьми в больнице.

Недавно Минздрав также рассказал истории двух медиков, которые работают на Харьковщине. Подробнее об их работе во время войны – читайте в нашем материале.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова