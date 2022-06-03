З Маріуполя вдалося евакуюватися дитячому ортопеду-травматологу Леоніду. Внаслідок російських обстрілів чоловік втратив ногу.

Про це повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.

– Леонід — дитячий ортопед-травматолог з Маріуполя, міста, де чутно лише вибухи, авіацію та прильоти. Від початку війни він працював у місцевій лікарні під обстрілами, – розповіли в об’єднанні.

Під час чергового бомбардування чоловік був на вулиці. Він пам’ятає лише як відчув біль в області стегна: правої ноги немає.

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Леонід зміг вибратися з Маріуполя. А далі його чекав переїзд в Запоріжжя, Кременчук, Черкаси й, зрештою, Львів.

3 червня чоловіка евакуювали в Норвегію для подальшого лікування та протезування. На його повернення вже чекають дружина та діти. За словами Леоніда, він хоче знову повернутися до роботи з дітками у лікарні.

Нещодавно МОЗ також розповіло історії двох медиків, які працюють на Харківщині. Детальніше про їхню роботу під час війни – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова