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Вирус Марбурга в Камеруне: обнаружены два подозрительные случая смертельной лихорадки

16 февраля 2023, 11:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вірус Марбурга в Камеруні
Источник: Pixabay

Власти Камеруна в начале этой недели обнаружили два предполагаемых случая заражения вирусом Марбург, который вызывает смертельно опасную геморрагическую лихорадку.

— 13 февраля у нас было два подозрительных случая. Это двое 16-летних детей, мальчик и девочка, у которых ранее не было поездок в пострадавшие районы Экваториальной Гвинеи, — заявила делегат общественного здравоохранения в регионе Роберт Материн Биджанг.

Случаи зафиксированы коммуне на границе с Экваториальной Гвинеей. Камерун ограничил движение в этой районе, чтобы избежать распространения инфекции.

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Напомним, что Экваториальная Гвинея официально объявила о первой в истории страны вспышке вируса Марбург, болезни, похожей на лихорадку Эбола.

По данным ВОЗ, в этой небольшой центральноафриканской стране на сегодняшний день зарегистрировано девять смертей, а также 16 случаев подозрения на марбургское вирусное заболевание с такими симптомами, как лихорадка, усталость, рвота с примесью крови и диарея.

На прошлой неделе Экваториальная Гвинея поместила на карантин более 200 человек и ограничила передвижение в своей провинции Ки-Нтем, где впервые была обнаружена геморрагическая лихорадка.

Власти страны не сообщали о новых подозрительных случаях за последние 48 часов.

Источник
CNN
Теги
ВООЗ Камерун Смертельні віруси
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