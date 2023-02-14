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Уже минимум девять смертей: в Экваториальной Гвинее первая в истории страны вспышка вируса Марбурга

14 февраля 2023, 13:23
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Африка
Источник: Pixabay

Власти Экваториальной Гвинеи подтвердили первую в истории страны вспышку болезни, вызванной вирусом Марбург. Предварительные тесты, проведенные после смерти по меньшей мере девяти человек дали положительный результат на вирусную геморрагическую лихорадку.

Органы здравоохранения Экваториальной Гвинеи при поддержке ВОЗ отправили образцы анализов в лабораторию Института Пастера в Сенегале. Из восьми протестированных на вирсу образцов один оказался положительным.

На данный момент зарегистрировано девять смертей и 16 подозреваемых случаев с такими симптомами, как лихорадка, усталость, рвота с примесью крови и диарея.

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Дальнейшие расследования продолжаются.

Болезнь, вызванная вирусом Марбург, представляет собой высоковирулентное заболевание, вызывающее геморрагическую лихорадку с коэффициентом летальности до 88%.

Вакцин или противовирусных препаратов, одобренных для лечения вируса, не существует. Однако поддерживающая терапия — регидратация пероральными или внутривенными жидкостями — и лечение конкретных симптомов улучшают выживаемость.

Источник
Всемирная организация здравоохранения
Теги
Африка ВООЗ Смертельні віруси хвороби
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