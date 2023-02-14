Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Вже мінімум дев’ять смертей: в Екваторіальній Гвінеї перший в історії країни спалах вірусу Марбурга

14 Лютого 2023, 13:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Африка
Джерело: Pixabay

Влада Екваторіальної Гвінеї підтвердила перший в історії країни спалах хвороби, викликаної вірусом Марбург. Попередні тести, проведені після смерті щонайменше дев’яти осіб, дали позитивний результат на вірусну геморагічну лихоманку.

Органи охорони здоров’я Екваторіальної Гвінеї за підтримки ВООЗ відправили зразки аналізів в лабораторію Інституту Пастера в Сенегалі. З восьми випробуваних на вірус зразків один виявився позитивним.

Нині зареєстровано 9 смертей і 16 підозр з такими симптомами, як лихоманка, втома, блювання з домішками крові і діарея.

Зараз дивляться

Читайте також:
Вже мінімум дев’ять смертей: в Екваторіальній Гвінеї перший в історії країни спалах вірусу МарбургаНа смартфонах можуть зароджуватися небезпечні для людей віруси – вчені

Подальші розслідування тривають.

Хвороба, викликана вірусом Марбург, є високовірулентним захворюванням, що викликає геморагічну лихоманку з коефіцієнтом летальності до 88%.

Вакцин або противірусних препаратів, схвалених для лікування вірусу, не існує. Однак підтримувальна терапія – регідратація пероральними або внутрішньовенними рідинами – та лікування специфічних симптомів покращують виживання.

Джерело
Всесвітня організація охорони здоров’я
Теги
Африка ВООЗ Смертельні віруси хвороби
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь