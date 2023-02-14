Влада Екваторіальної Гвінеї підтвердила перший в історії країни спалах хвороби, викликаної вірусом Марбург. Попередні тести, проведені після смерті щонайменше дев’яти осіб, дали позитивний результат на вірусну геморагічну лихоманку.

Органи охорони здоров’я Екваторіальної Гвінеї за підтримки ВООЗ відправили зразки аналізів в лабораторію Інституту Пастера в Сенегалі. З восьми випробуваних на вірус зразків один виявився позитивним.

Нині зареєстровано 9 смертей і 16 підозр з такими симптомами, як лихоманка, втома, блювання з домішками крові і діарея.

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Подальші розслідування тривають.

Хвороба, викликана вірусом Марбург, є високовірулентним захворюванням, що викликає геморагічну лихоманку з коефіцієнтом летальності до 88%.

Вакцин або противірусних препаратів, схвалених для лікування вірусу, не існує. Однак підтримувальна терапія – регідратація пероральними або внутрішньовенними рідинами – та лікування специфічних симптомів покращують виживання.