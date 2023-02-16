Влада Камеруну на початку цього тижня виявила два підозрілих випадки зараження на вірус Марбург, який викликає смертельно небезпечну геморагічну лихоманку.

– 13 лютого у нас було два підозрілих випадки. Це двоє 16-річних дітей, хлопчик і дівчинка, у яких раніше не було поїздок в постраждалі райони Екваторіальної Гвінеї, – заявила делегат громадської охорони здоров’я в регіоні Роберт Матерін Біджанг.

Випадки зафіксовані в комуні на кордоні з Екваторіальною Гвінеєю. Камерун обмежив рух у цій місцевості, щоб уникнути поширення інфекції.

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Нагадаємо, що Екваторіальна Гвінея офіційно оголосила про перший в історії країни спалах вірусу Марбург, хвороби, схожої на лихоманку Ебола.

За даними ВООЗ, на сьогодні в цій невеликій центральноафриканській країні зареєстровано дев’ять смертей, а також 16 випадків підозри на вірусне захворювання Марбурга з такими симптомами, як лихоманка, втома, блювання з домішкою крові та діарея.

Минулого тижня Екваторіальна Гвінея помістила на карантин понад 200 осіб і обмежила пересування в своїй провінції Кі-Нтем, де вперше була виявлена геморагічна лихоманка.

Влада країни не повідомляла про нові підозрілі випадки за останні 48 годин.