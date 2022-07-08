В Соединенных Штатах в настоящее время наблюдается вспышка нового варианта Covid-штамма Омикрон, который обозначается как ВА.5.

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний, на BA.5 приходится почти 54% всех новых случаев Covid-19, зафиксированных в Штатах. При этом аналогичный подвариант ВА.4 составляет на 17% больше.

— Эти новые подварианты более заразны, чем ранние версии Омикрона и легче избегают иммунной защиты, полученной от вакцин и предыдущих инфекций, — отметил профессор Института вакцин для человека в Медицинском центре Университета Дьюка Дэвид Монтефиори.

Сейчас смотрят

Монтефиори подсчитал, что BA.4 и BA.5 примерно в три раза менее чувствительны к нейтрализующим антителам из существующих Covid-вакцин, чем исходная версия варианта Омикрон.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов на прошлой неделе рекомендовало модифицировать предстоящие бустерные прививки от Pfizer и Moderna, чтобы напрямую воздействовать на BA.4 и BA.5.

Компания Pfizer уже сообщила, что обновленная вакцина, нацеленная на BA.4 и BA.5, может быть готова не раньше октября 2022 года.

Источник: NBC News