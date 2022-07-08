У Сполучених Штатах наразі спостерігається спалах нового варіанту Covid-штаму Омікрон, який позначається як ВА.5.

За інформацією Центрів з контролю і профілактики захворювань, на ВА.5 припадає майже 54% всіх нових випадків Covid-19, зафіксованих у Штатах. При цьому аналогічний підваріант ВА.4 становить на 17% більше.

– Ці нові підваріанти більш заразні, ніж ранні версії Омікрона і легше уникають імунного захисту, отриманого від вакцин і попередніх інфекцій, – зазначив професор Інституту вакцин для людини в медичному центрі Університету Дьюка Девід Монтефіорі.

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Монтефіорі підрахував, що BA.4 і BA.5 приблизно втричі менш чутливі до нейтралізуючих антитіл з існуючих Covid-вакцин, ніж вихідна версія варіанту Омікрон.

Управління з питань харчових продуктів і медикаментів минулого тижня рекомендувало модифікувати майбутні бустерні щеплення від Pfizer і Moderna, щоб безпосередньо впливати на BA.4 і BA.5.

Компанія Pfizer вже повідомила, що оновлена вакцина, націлена на ВА.4 і BA.5, може бути готова не раніше жовтня 2022 року.

Джерело: NBC News