В Великобритании произошел ужасный случай: во время школьного матча в мальчика попала молния. Сейчас 12-летний школьник находится в тяжелом состоянии в больнице Гертфорда.
Очевидцы говорят, что видели молнию, когда она была еще далеко. Вдруг все услышали страшный грохот, возникла паника, несколько человек пострадали в результате стихийного бедствия.
В этот момент сотрудники школы действовали очень быстро и эффективно, пытаясь их спасти с помощью дефибрилляторов и сердечно-легочной реанимации.
Совместные усилия посетителей школьного матча и медиков сыграли важную роль в спасении мужчины и мальчика. Родители школьника надеются, что сын как можно быстрее вернется домой.
Ученые говорят, что молния — это серьезное природное явление, которое может привести к трагическим последствиям.
В связи с этим важно быть осторожным и соблюдать меры безопасности, чтобы защитить свою жизнь и жизнь других людей.