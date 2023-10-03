В Великобритании произошел ужасный случай: во время школьного матча в мальчика попала молния. Сейчас 12-летний школьник находится в тяжелом состоянии в больнице Гертфорда.

Очевидцы говорят, что видели молнию, когда она была еще далеко. Вдруг все услышали страшный грохот, возникла паника, несколько человек пострадали в результате стихийного бедствия.

В этот момент сотрудники школы действовали очень быстро и эффективно, пытаясь их спасти с помощью дефибрилляторов и сердечно-легочной реанимации.

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Совместные усилия посетителей школьного матча и медиков сыграли важную роль в спасении мужчины и мальчика. Родители школьника надеются, что сын как можно быстрее вернется домой.

Ученые говорят, что молния — это серьезное природное явление, которое может привести к трагическим последствиям.

В связи с этим важно быть осторожным и соблюдать меры безопасности, чтобы защитить свою жизнь и жизнь других людей.