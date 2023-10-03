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Влучила блискавка, коли грав у футбол: у Великій Британії госпіталізували 12-річного хлопчика

3 Жовтня 2023, 17:44
Марина Мелехова редактор
мяч
Джерело: Pixabay

У Великій Британії стався жахливий випадок: під час шкільного матча у хлопчика влучила блискавка. Наразі 12-річний школяр перебуває у важкому стані у лікарні Гертфорда.

Очевидці кажуть, що бачили блискавку, коли вона була ще далеко. Аж раптом всі почули страшний грохіт, виникла паніка, в хлопця та чоловіка влучила блискавка.

У цей момент співробітники школи діяли надзвичайно швидко та ефективно, намагаючись їх  врятувати за допомогою дефібриляторів та серцево-легеневої реанімації.

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Спільні зусилля відвідувачів шкільного матчу та медиків відіграли важливу роль у рятуванні чоловіка та хлопця. Батьки школяра сподіваються, що син якнайшвидше повернеться додому.

Науковці кажуть, що блискавка – це серйозне природне явище,  яке може призвести до трагічних наслідків.

У зв’язку з цим важливо бути обережним та дотримуватися заходів безпеки, щоб захистити своє життя та життя інших людей.

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Джерело
BBC
Теги
Велика Британія Футбол
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