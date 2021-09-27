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Вносила данные с ошибками: семейный врач изготавливала поддельные Covid-сертификаты

27 сентября, 12:36 Людмила Грубнік
Черкаська обл - Нацполіція
Источник: Нацполиция

В Черкасской области 32-летняя семейный врач вместе с 48-летней знакомой, которая была посредницей между ней и людьми, организовала незаконную схему изготовления поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Документы получали граждане, которые не проходили вакцинацию.

Они общались с клиентами в популярных мессенджерах. За документ с печатью и внесение данных в соответствующие реестры они просили 5 тыс. грн.

За эти средства врач выдавала сертификаты, заверенные собственной печатью.

Однако к электронную систему она целенаправленно вносила информацию с ошибками, из-за чего справки не генерировались в приложении Дія.

Правоохранители разоблачили схему. Они провели обыски в кабинете врача и изъяли печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные сертификаты.

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Сейчас полиция устанавливает, сколько человек успели воспользоваться услугами врача и получить Covid-сертификаты.

Также открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — до шести лет лишения свободы.

Источник
Нацполиция
Теги
Covid-сертифікат , Коронавірус Covid-19 , Національна поліція , Черкаська область
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