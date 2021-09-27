У Черкаській області 32-річна сімейний лікар разом з 48-річною знайомою, яка була посередницею між нею та людьми, організувала незаконну схему виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Документи отримували громадяни, які не проходили вакцинацію.

Вони спілкувалися з клієнтами у популярних месенджерах. За документ з печаткою та внесення даних до відповідних реєстрів вони просили 5 тис. грн.

За ці кошти лікар видавала сертифікати, завірені власною печаткою.

Однак до електронної системи вона цілеспрямовано вносила інформацію з помилками, через що довідки не генерувалися у застосунку Дія.

Правоохоронці викрили схему. Вони провели обшуки у кабінеті лікаря та вилучили печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені сертифікати.

Нині поліція встановлює, скільки осіб встигли скористатися послугами лікаря та отримати Covid-сертифікати.

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Також відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – до шести років позбавлення волі.