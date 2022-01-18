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Крещение во Львове: из-за Covid-19 отменили традиционное освящение воды

18 января 2022, 13:31
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
крещение
Источник: Depositphotos

Во Львове из-за роста заболеваемости Covid-19 отменено традиционное освящение воды 19 января, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

— Учитывая рост динамики заболеваемости Covid-19, в этом году не состоится традиционное освящение воды, чтобы избежать большого скопления людей, — говорится в сообщении.

По традиции 19 января священники разных конфессий освятят воду на площади Рынок утром. Возглавит службу епископ Украинской епархии Армянской апостольской церкви Маркос Оганесян.

А начиная с 11:00 все желающие смогут прийти на площадь Рынок и набрать освященную воду из резервуара емкостью 1,5 тыс. л. Главное, просят священники, соблюдать социальную дистанцию. Они говорят, что в храмах состоятся богослужения, где в течение дня можно набрать освященную воду.

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По данным обладминистрации, за прошедшие сутки во Львовской области зарегистрировано 870 новых случаев заболевания коронавирусом, 183 человека госпитализированы. В то же время прививки от коронавируса получили вчера 4 766 человек.

В Украине на 18 января 2021 года расширилась оранжевая зона карантина. В настоящее время в ней находятся четыре области. Минздрав сообщает, что оранжевому уровню соответствуют Ивано-Франковская, Сумская, Ровенская и Черновицкая области.

Источник: Львовский горсовет

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Коронавирус Covid-19
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