Во Львове из-за роста заболеваемости Covid-19 отменено традиционное освящение воды 19 января, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

— Учитывая рост динамики заболеваемости Covid-19, в этом году не состоится традиционное освящение воды, чтобы избежать большого скопления людей, — говорится в сообщении.

По традиции 19 января священники разных конфессий освятят воду на площади Рынок утром. Возглавит службу епископ Украинской епархии Армянской апостольской церкви Маркос Оганесян.

А начиная с 11:00 все желающие смогут прийти на площадь Рынок и набрать освященную воду из резервуара емкостью 1,5 тыс. л. Главное, просят священники, соблюдать социальную дистанцию. Они говорят, что в храмах состоятся богослужения, где в течение дня можно набрать освященную воду.

По данным обладминистрации, за прошедшие сутки во Львовской области зарегистрировано 870 новых случаев заболевания коронавирусом, 183 человека госпитализированы. В то же время прививки от коронавируса получили вчера 4 766 человек.

В Украине на 18 января 2021 года расширилась оранжевая зона карантина. В настоящее время в ней находятся четыре области. Минздрав сообщает, что оранжевому уровню соответствуют Ивано-Франковская, Сумская, Ровенская и Черновицкая области.

Источник: Львовский горсовет