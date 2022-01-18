У Львові через зростання захворюваності на Covid-19 скасовано традиційне освячення води 19 січня, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

– З огляду на зростання динаміки захворюваності наCovid-19 цього року не відбудеться традиційне освячення води, щоб уникнути великого скупчення людей, – зазначено в повідомленні.

За традицією 19 січня священники різних конфесій освятять воду на площі Ринок уранці. Очолить службу єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян.

А починаючи з 11:00 усі охочі зможуть прийти на площу Ринок та набрати освяченої води з резервуару ємністю 1,5 тис. л. Головне, просять священники, дотримуватися соціальної дистанції. Вони кажуть, що в храмах відбудуться богослужіння, де також впродовж дня можна набрати освяченої води.

За даними обладміністрації, минулої доби у Львівській області зареєстровано 870 нових випадків захворювання на коронавірус, 183 особи госпіталізовано. Водночас щеплення від коронавірусу отримали вчора 4 766 людей.

В Україні станом на 18 січня 2021 року розширилася помаранчева зона карантину. Зараз в ній перебувають чотири області. МОЗ повідомляє, що помаранчевому рівню відповідають Івано-Франківська, Сумська, Рівненська та Чернівецька області.

Джерело: Львівська міська рада