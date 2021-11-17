Только в Европе количество смертей от коронавируса продолжает расти.

Она является единственным регионом в мире, где фиксируются такие показатели, говорится в еженедельном отчете ВОЗ.

С 8 по 14 ноября количество летальных случаев увеличилось на 5%, если сравнивать данные прошлой и позапрошлой недель.

В остальных регионах этот показатель остался на том же уровне.

Всего в течение той недели зафиксировали примерно 50 тыс. смертей от коронавируса во всем мире (рост на 1%).

В Европе также фиксируется рост числа новых случаев – на 8% по сравнению с предыдущими семи днями. Такая же динамика и в США – на 8%.

Всего в мире за вторую неделю ноября уровень заболеваемости вырос на 6%, специалисты выявили 3,3 млн новых случаев болезни.

Согласно статистике коронавируса в мире, за время распространения вируса на планете заболело более 255,1 млн человек. От осложнений, спровоцированных заболеванием, скончались более 5,1 млн человек.