Лише у Європі кількість смертей від коронавірусу продовжує зростати.

Вона є єдиним регіоном у світі, де фіксуються такі показники, йдеться у щотижневому звіті ВООЗ.

З 8 до 14 листопада кількість летальних випадків збільшилася на 5%, якщо порівнювати дані минулого та позаминулого тижнів.

У решті регіонів цей показник залишився на тому ж самому рівні.

Загалом протягом того тижня було зафіксовано приблизно 50 тис. смертей від коронавірусу у всьому світі (зростання на 1%).

У Європі також фіксується зростання кількості нових випадків – на 8% порівняно з попередніми семи днями. Така сама динаміка і в США – на 8%.

Загалом у світі протягом другого тижня листопада рівень заховрюваності зріс на 6%, фахівці виявили 3,3 млн нових випадків хвороби.

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, за час поширення вірусу на планеті захворіли понад 255,1 млн людей. Від ускладнень, спровокованих захворюванням, померли понад 5,1 млн осіб.