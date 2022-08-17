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Впервые в Закарпатье: в реке Латорица обнаружили холероподобный штамм

17 августа 2022, 12:01
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
холерный вибрион
Источник: Depositphotos

Еще 18 июля работники Мукачевского филиала Государственного учреждения Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины в рамках еженедельного мониторинга идентифицировали опасную болезнь.

В реке Латорица в Закарпатье нашли холероподобный вибрион.

В городе запретили купаться в водоеме и ловить рыбу. Несмотря на это, рыбаки продолжают ловить рыбу и говорят, что о запрете услышали от журналистов.

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Другие горожане знают об опасности и запрете и не купаются в Латорице.

Как утверждает Павел Раковцы, заведующий отделом организации инфекционных отделений Мукачевского филиала Государственного учреждения Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, обнаруженный штамм холерного вибриона вызывает не холеру, а энтероколит. Уже зафиксировано четыре таких случая.

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Дальнейший мониторинг воды в реке Латорица свидетельствует, что возбудитель уже исчез, но запрет на купание и ловлю рыбы не снимают.

Источник: Первое кабельное

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