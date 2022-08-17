Ще 18 липня працівники Мукачівської філії Державної установи Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України в рамках щотижневого моніторингу ідентифікували небезпечну хворобу.

У річці Латориця на Закарпатті знайшли холероподібний вібріон.

У місті заборонили купатися у водоймі та ловити рибу. Попри це рибалки продовжують ловити рибу та кажуть, що про заборону чують вперше від наших журналістів.

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Інші містяни знають про небезпеку та заборону і не купаються в Латориці.

Як стверджує Павло Раковці, завідувач відділу організації інфекційних відділень Мукачівської філії Державної установи Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, виявлений штам холерного вібріону викликає не холеру, а ентероколіт. Уже зафіксовано чотири таких випадки.

Подальший моніторинг води в річці Латориця свідчить, що збудник уже зник, але заборону на купання та вилов риби не знімають.

Джерело: Перше кабельне