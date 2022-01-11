Впервые в истории мировой медицины врачи пересадили человеку сердце свиньи. Это была последняя, отчаянная попытка спасти пациенту жизнь. Как заявили в клинике Мэриленда, через три дня после экспериментальной операции он чувствует себя хорошо.

Хотя еще слишком рано говорить о том, действительно ли операция была успешной, она все же знаменует собой серьезный прорыв в многолетнем стремлении медиков однажды использовать органы животных для спасительных трансплантаций.

Врачи из Медицинского центра Университета Мэриленда говорят, что трансплантация показала: сердце генетически модифицированного животного может функционировать в организме человека без немедленного отторжения.

Пациент, 57-летний Дэвид Беннетт, знал, что нет никаких гарантий успеха пересадки. Но он умирал, не имея шансов на трансплантацию человеческого сердца. Иными словами, у мужчины просто не было другого выбора.

— Я должен был либо умереть, либо сделать эту трансплантацию. Я хочу жить. Я знаю, что это мой последний шанс, — сказал Беннетт за день до операции.

Как известно, существует огромная нехватка человеческих органов, пожертвованных для трансплантации. Это заставляет ученых пытаться выяснить, как вместо этого использовать органы животных.

В прошлом году в США было проведено чуть более 3 800 трансплантаций сердца, что является рекордным числом, по данным United Network for Organ Sharing, которая курирует национальную систему трансплантации.

— Если это сработает, у нуждающихся пациентов будет бесконечный запас этих органов, — сказал научный руководитель университетской программы по пересадке животных человеку Мухаммад Мохиуддин.

Но предыдущие попытки такой трансплантации — или ксенотрансплантации — потерпели неудачу: тела пациентов быстро отторгали животный орган. Примечательно, что в 1984 году малыш Фейри, умирающий младенец, прожил 21 день с сердцем бабуина.

На этот раз хирурги из Мэриленда использовали сердце свиньи, подвергшейся редактированию генов, чтобы удалить из ее клеток сахар, ответственный за сверхбыстрое отторжение органа.

Буквально в сентябре прошлого года исследователи из Нью-Йорка провели эксперимент, предполагающий, что эти виды свиней могут быть многообещающими для трансплантации от животного к человеку. Врачи временно прикрепили почку свиньи к телу умершего человека и наблюдали, как она начинает работать.

Уточним, что операция состоялась в прошлую пятницу и длилась семь часов в операционной одной из клиник Балтимора.