Вперше в історії світової медицини лікарі пересадили людині серце свині. Це була остання, відчайдушна спроба врятувати пацієнту життя. Як заявили в клініці Меріленда, через три дні після експериментальної операції він почувається добре.

Хоча ще занадто рано говорити про те, чи справді операція була успішною, вона все ж знаменує собою серйозний прорив у багаторічному прагненні медиків використовувати органи тварин для рятувальних трансплантацій.

Лікарі з Медичного центру Університету Меріленда кажуть, що трансплантація показала: серце генетично модифікованої тварини може функціонувати в організмі людини без негайного відторгнення.

Пацієнт, 57-річний Девід Беннетт, знав, що немає жодних гарантій успіху пересадки. Але він помирав, не маючи шансів на трансплантацію людського серця. Іншими словами, у чоловіка просто не було іншого вибору.

– Я мав або померти, або зробити цю трансплантацію. Я хочу жити. Я знаю, що це мій останній шанс, – сказав Беннетт за день до операції.

Як відомо, існує величезна нестача людських органів, пожертвуваних для трансплантації. Це змушує вчених намагатися з’ясувати, як замість цього використовувати органи тварин.

Минулого року в США було проведено трохи більше 3 800 трансплантацій серця, що є рекордним числом, за даними United Network for Organ Sharing, яка курирує національну систему трансплантації.

– Якщо це спрацює, у пацієнтів буде нескінченний запас цих органів, – сказав науковий керівник університетської програми з пересадки тварин людині Мухаммад Мохіуддін.

Але попередні спроби такої трансплантації – або ксенотрансплантації – зазнали невдачі: тіла пацієнтів швидко відторгали тваринний орган. Примітно, що в 1984 році малюк Фейрі, немовля, яке помирало, прожив 21 день з серцем бабуїна.

Цього разу хірурги штату Меріленд використовували серце свині, яка зазнала редагування генів, щоб видалити з її клітин цукор, відповідальний за надшвидке відторгнення органу.

Буквально у вересні минулого року дослідники Нью-Йорка провели експеримент, який передбачає, що ці види свиней можуть бути перспективними для трансплантації від тварини до людини. Лікарі тимчасово прикріпили нирку свині до тіла померлої людини і спостерігали, як вона починає працювати.

Уточнимо, що операція відбулася минулої п’ятниці і тривала сім годин в операційній однієї з клінік Балтімора.