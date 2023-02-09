Команда специалистов больницы Святого Мартина в Мукачево впервые в Украине на уровне области выполнила трансплантацию. И так сложилось, что одну из самых сложных. Речь идет о пересадке сердца.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— В ночь с 8 на 9 февраля 2023 года во второй раз происходил мультиорганный забор органов от посмертного донора. И впервые в области выполнена трансплантация сердца вместе с коллегами из Первого медицинского объединения Львова, — пишут медики.

И обещают немного позже дать более полную информацию.

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По данным Минздрава, в 2022 году украинские медики провели 384 трансплантации органов, увеличив на 20% количество таких операций по сравнению даже с довоенным 2021 годом.

Источник: больница Святого Мартина