Команда фахівців лікарні Святого Мартина в Мукачеві вперше в Україні на рівні області виконала трансплантацію. І так склалося, що одну з найскладніших. Йдеться про пересадку серця.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– У ніч з 8 на 9 лютого 2023 року вдруге відбувався мультиорганний забір органів від посмертного донора. І вперше в області виконана трансплантація серця разом з колегами з Першого медичного об’єднання Львова, – пишуть медики.

І обіцяють трохи пізніше дати більш повну інформацію.

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За даними МОЗ, у 2022 році українські медики провели 384 трансплантації органів, збільшивши на 20% кількість таких операцій порівняно навіть з довоєнним 2021 роком.

Джерело: лікарня Святого Мартина