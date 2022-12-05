Врачи отступили от медицинского протокола и это помогло спасти жизнь девочке, которую считали безнадежной.

Аутоиммунные заболевания сложно выявить и лечить. Ранее медики считали, что лечение может быть эффективным только на ранних стадиях. Но нынешний опыт свидетельствует, что иногда стоит проявить креативность, отойти от медицинского протокола и одержать победу над болезнью, а заодно и новый эффективный метод лечения.

Этот случай произошел осенью 2020 года, однако был описан только сейчас. Группа врачей из Университета Рутгерса описала удивительный случай спасения 5-летней девочки.

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Ей поставили диагноз – анти-NMDAR энцефалопатия. Это редкое аутоиммунное заболевание, которое очень тяжело диагностируется. Оно нарушает работу головного мозга. Стандартное лечение заболевания оказалось неэффективным, и девочку перевели в реабилитационный центр, где она пробыла три месяца в кататоническом состоянии.

Мама девочки не хотела сдаваться, а потому обратилась за третьим мнением. В больницу выехала группа медиков из Университета Рутгердса. Как правило, при таких заболеваниях важную роль играет время: если пациент не отреагировал на лечение сразу, то продолжать его неэффективно.

Впрочем, врачи из Университета Рутгерса предложили попробовать новый метод лечения. По словам автора исследования, профессора педиатрии и невралгии в Медицинской школе Рутгерса Викрама Бхиза, они с коллегами поместили девочку в педиатрическое отделение и назначили лечение в виде курса стероидов, объединенных антител и долгосрочного иммунодепрессанта.

При анти-NMDAR энцефалопатии иммунная система распознает рецепторы NMDAR в головном мозге как чужеродные и начинает их атаковать.

Ученые назначили не только курс препаратов, но провели серию обмена плазмой, чтобы перезагрузить иммунную систему девочки. Интересно, что прогресс в поведении ребенка заметили почти сразу — мать 5-летней пациентки сразу сообщила врачам, что ребенок ведет себя иначе, чем раньше.

В общем, врачам понадобилось провести двенадцать сеансов плазмафереза, пациентка чувствовала себя лучше с каждой новой процедурой, пока в конце концов не выздоровела полностью.

По словам исследователей, этот случай должен стать обучающим для всего научного и медицинского сообщества и фактически изменяет подход к лечению аутоиммунных заболеваний — стоит попробовать новый подход, даже если кажется, что надежды на выздоровление пациента нет.

Источник: Sci Tech Daily