Лікарі відступили від медичного протоколу й це допомогло врятувати життя дівчинці, яку вважали безнадійною.

Аутоімунні захворювання складно виявити і лікувати. Раніше медики вважали що лікування може бути ефективним лише на ранніх стадіях. Та нинішній досвід свідчить, що іноді варто проявити креативність, відійти від медичного протоколу і отримати перемогу над хворобою, а за одним і новий ефективний метод лікування.

Цей випадок стався восени 2020 року, проте був описаний лише зараз. Група лікарів з Університету Рутгерса описала дивовижний випадок порятунку 5-річної дівчинки.

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Їй поставили діагноз — анти-NMDAR енцефалопатія. Це рідкісне аутоімунне захворювання, яке дуже важко діагностується. Воно порушує роботу головного мозку. Стандартне лікування захворювання виявилося неефективним, і дівчинку перевели до реабілітаційного центру, де вона пробула три місяці в кататонічному стані.

Мама дівчинки не хотіла здаватися, а тому звернулася за третьою думкою. До лікарні виїхала група медиків з Університету Рутгердса. Як правило, при таких захворюваннях важливу роль відіграє час: якщо пацієнт не відреагував на лікування одразу, то продовжувати його неефективно.

Утім, лікарі з Університету Рутгерса запропонували спробувати новий метод лікування. За словами автора дослідження, професора педіатрії та невралгії в Медичній школі Рутгерса Вікрам Бхіз, вони з колегами помістили дівчинку в педіатричне відділення та призначили лікування у вигляді курсу стероїдів, об’єднаних антитіл і довгострокового імунодепресанту.

Зазначимо, що при анти-NMDAR енцефалопатії імунна система розпізнає рецептори NMDAR у головному мозку як чужорідні та починає їх атакувати.

Вчені призначили не лише курс препаратів, а й провели серію обміну плазмою, щоб перезавантажити імунну систему дівчинки. Цікаво, що прогрес у поведінці дитини помітили майже відразу — мати 5-річної пацієнтки відразу повідомила лікарям, що дитина поводиться інакше, ніж раніше.

Загалом лікарям знадобилося провести дванадцять сеансів плазмаферезу, і зрештою пацієнтка почувалася краще з кожною новою процедурою, поки зрештою не одужала повністю.

За словами дослідників, цей випадок має стати повчальним для всього наукового та медичного співтовариства та фактично змінює підхід до лікування аутоімунних захворювань — варто спробувати новий підхід, навіть якщо здається, що надії на одужання пацієнта немає.

Джерело: Sci Tech Daily