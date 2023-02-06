Из-за несчастного случая мужчина чуть не потерял ногу. Медики должны были ее ампутировать, чтобы избежать распространения инфекции. Конечность потеряла чувствительность и начала синеть. Однако львовским врачам все же удалось восстановить кровоток по сосудам.

О событиях того вечера 46-летний Роман из Сколе вспоминает неохотно и просит не раскрывать обстоятельства, при которых травмировался. Врачи местной скорой помощи пытались остановить сильное артериальное кровотечение на ноге.

После того, как кровь удалось остановить, Роман уехал домой. Однако потом заметил: нога начала терять чувствительность и синеть. Мужчина обратился в Больницу Святого Пантелеймона.

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После обследования и компьютерной томографии стало ясно, что кровоток в ноге отсутствует: повреждена подколенная вена и артерия. К тому же, между ними образовалось патологическое соединение. Без операции – не обойтись. Иначе – ампутация.

Но в результате кровопотери у пациента развилась тяжелая анемия. Чтобы сделать операцию, медики провели массивное переливание крови. Хирурги забрали большую межмышечную гематому, высекли пораженные участки артерии и подколенной вены и восстановили кровоток, наложив сосудистые швы.

Операция длилась около двух часов. После вмешательства замечаний к состоянию пациента у медиков нет. Далее Романа ожидает длительная реабилитация: мужчина должен восстановить возможность сгибать ногу.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова