Из-за несчастного случая мужчина чуть не потерял ногу. Медики должны были ее ампутировать, чтобы избежать распространения инфекции. Конечность потеряла чувствительность и начала синеть. Однако львовским врачам все же удалось восстановить кровоток по сосудам.
О событиях того вечера 46-летний Роман из Сколе вспоминает неохотно и просит не раскрывать обстоятельства, при которых травмировался. Врачи местной скорой помощи пытались остановить сильное артериальное кровотечение на ноге.
После того, как кровь удалось остановить, Роман уехал домой. Однако потом заметил: нога начала терять чувствительность и синеть. Мужчина обратился в Больницу Святого Пантелеймона.
После обследования и компьютерной томографии стало ясно, что кровоток в ноге отсутствует: повреждена подколенная вена и артерия. К тому же, между ними образовалось патологическое соединение. Без операции – не обойтись. Иначе – ампутация.
Но в результате кровопотери у пациента развилась тяжелая анемия. Чтобы сделать операцию, медики провели массивное переливание крови. Хирурги забрали большую межмышечную гематому, высекли пораженные участки артерии и подколенной вены и восстановили кровоток, наложив сосудистые швы.
Операция длилась около двух часов. После вмешательства замечаний к состоянию пациента у медиков нет. Далее Романа ожидает длительная реабилитация: мужчина должен восстановить возможность сгибать ногу.
Источник: 1 ТМО Львова
Фото: 1 ТМО Львова