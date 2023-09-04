Полномасштабную войну полицейский встретил в Мариуполе, где эвакуировал людей из опасных районов города и Донецкой области. Это история о Сергее Безуглове.

Мужчина отдал правоохранительным органам 15 лет своей жизни. Но с началом войны его работа, как и жизнь всех других полицейских — кардинально изменилась.

7 августа мужчина выполнял свои обязанности в Покровске. Одним из первых прибыл на место российской ракетной атаки по жилым домам.

Спасая людей, мужчина попадает под повторный удар, теряет руку и сильно травмирует ногу. Он выжил, и теперь решительно идет к восстановлению. Так что же значит быть полицейским во время войны?

— Наша основная задача — помогать людям, — отмечает герой.

Он коренной крымчанин. Родился в Армянске. После срочной службы, с 2008-го года, начал работать в правоохранительных органах.

— С каждым часом было все тяжелее, тяжелее и тяжелее. Постоянно накрывали артиллерия, авиация, — вспоминает Сергей Безуглов.

Правоохранитель говорит, что несмотря на обстрелы, пытался спасти как можно больше людей. Но когда ситуация стала критической и город заблокировал враг, решил эвакуироваться.

— Уже как выехал, это было Каменское, Запорожская область. Увидел украинский флаг — потекли слезы.

После возвращения на подконтрольную Украине территорию мужчина сразу приступил к работе. Службу продолжил в Покровске Донецкой области. Чаще всего занимался эвакуацией людей из потенциально опасных мест.

7 августа рашисты нанесли ракетный удар по Покровску. Были попадания в жилые дома. Сергей с другими полицейскими отправился на место трагедии. Но уже через 20 минут после первого обстрела оккупанты выпустили туда еще одну ракету.

— Услышал свист, понял, что летит ракета. Отпрыгнул и услышал взрыв. Плюс еще ничего не понял, поднял руку, но она была перебита, висела на коже. Тогда я осознал, что руки не будет, — рассказывает Безуглов.

Тогда погибли семь человек. В частности, один спасатель и военный. Ранения получили более трех десятков полицейских. Сергей находился буквально в 15 метрах от места повторного удара. Кроме потерянной руки, мужчине осколком перебило ногу.

— У меня было сквозное ранение в ногу, осколок зашел и вышел, вырвал “мясо”, — рассказывает Сергей.

От гибели его спасла быстрая и профессиональная работа побратимов и медиков. Сначала больница в Покровске, потом немедленная эвакуация в Днепр.

Полностью поврежденное лицо, узнать почти невозможно, разбитые ноги, оторванная рука — казалось, что больше этот человек жить не сможет. Но врачи сделали все возможное и невозможное: перелили почти 5 литров крови и провели несколько операций.

После стабилизации правоохранителя перевозят в столицу, чтобы восстановить ногу. Какое-то время ему было запрещено ходить и нагружать ногу, в дальнейшем учился ходить для восстановления функционирования конечности.

— Все, что от нас зависит, мы сделаем. Дальнейшая реабилитация зависит от него. Если он будет работать, он будет и ходить, — прокомментировал состояние здоровья Безуглова и.о. начальника отделения травматологии Даниил Кондратов.

После заживления мягких тканей кость придется фиксировать пластиной или стержнем. После чего начнется долгий процесс реабилитации. Сергей настроен решительно.

Морально восстановиться помогает семья. После реабилитации герой очень хочет вернуться в ряды правоохранительных органов.