Повномасштабну війну поліцейський зустрів у Маріуполі, де евакуював людей з небезпечних районів міста та Донеччини. Це історія про Сергія Безуглова.

Чоловік віддав правоохороним органам 15 років свого життя. Та з початком війни його робота, як і життя усіх інших поліцейських, кардинально змінилася.



7 серпня чоловік виконував свої обов’язки у Покровську. Одним із перших прибув на місце російської ракетної атаки по житлових будинках.

Рятуючи людей, чоловік потрапляє під повторний удар, втрачає руку та сильно травмує ногу. Він вижив, і тепер рішуче йде до відновлення. Тож, що означає бути поліцейським під час війни?

– Наше основне завдання – допомагати людям, – наголошує герой.

Він корінний кримчанин. Народився в Армянську. Після строкової служби, з 2008-го року, почав працювати у правоохоронних органах.

– З кожною годиною було все тяжче, тяжче і тяжче. Постійно накривали артилерія, авіація, – пригадує Сергій Безуглов.

Правоохоронець каже, що попри обстріли, намагався врятувати якомога більше людей. Та коли ситуація стала критичною і місто заблокував ворог, вирішив евакуюватися.

– Вже як виїхав, це було Кам’янське, Запорізька область. Побачив український прапор – потекли сльози.

Після повернення на підконтрольну Україні територію чоловік одразу став до роботи. Службу продовжив у Покровську на Донеччині. Найчастіше займався евакуацією людей з потенційно небезпечних місць.

7 серпня рашисти завдали ракетного удару по Покровську. Були влучання у житлові будинки. Сергій з іншими поліцейськими вирушив на місце трагедії. Та вже за 20 хвилин після першого обстрілу окупанти випустили туди ще одну ракету.

– Почув свист, зрозумів, що летить ракета. Відстрибнув і почув вибух. Плюс ще нічого не зрозумів, підняв руку, але вона була перебита, висіла на шкірі. Тоді я усвідомив, що руки не буде, – розповідає Безуглов.

Тоді загинуло семеро людей. Зокрема, один рятувальник та військовий. Поранень зазнали понад три десятки поліцейських. Сергій перебував буквально за 15 метрів від місця повторного удару. Окрім втраченої руки, чоловікові уламком перебило ногу.

– В мене було скрізне поранення у ногу, осколок зайшов і вийшов, вирвав “м’ясо”, – розповідає Сергій.

Від загибелі його врятувала швидка та професійна робота побратимів і медиків. Спочатку лікарня у Покровську, потім негайна евакуація до Дніпра.

Повністю пошкоджене обличчя, впізнати майже неможливо, розбиті ноги, відірвана рука – здавалося, що більше ця людина жити не зможе. Але лікарі зробили усе можливе і неможливе: перелили майже 5 літрів крові та провели кілька операцій.

Після стабілізації правоохоронця перевозять до столиці, щоб відновити ногу. Якийсь час йому було заборонено ходити та навантажувати ногу, в подальшому вчився ходити для відновлення функціонування кінцівки.

– Все, що від нас залежить, ми зробимо. Подальша реабілітація залежить від нього. Якщо він буде працювати, він буде й ходити, – прокоментував стан здоров’я Безуглова в.о. начальника відділення травматології Даниїл Кондратов.

Після заживлення м’яких тканин кістку доведеться фіксувати пластиною або стержнем. Після чого почнеться довгий процес реабілітації. Сергій налаштований рішуче.

Морально відновитися допомагає родина. Після реабілітації герой дуже хоче повернутися до лав правоохоронних органів.