Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні протезировали 34-летнего Сергея Евтушенко, который потерял стопу, бросившись спасать побратима, подорвавшегося на мине. И не заметил, что рядом — еще одна.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Первого медобъединения Львова, в состав которого входит Центр.

Как стало известно, Сергей родом из села Тынное Ровенской области. До большой войны работал строителем. Но уже в первый день полномасштабного вторжения добровольно присоединился к силам территориальной обороны.

Первый год нес службу в родном регионе — на границе с Беларусью. А в апреле 2023 года перевелся в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая воюет в одной из самых горячих точек — в районе Бахмута. Там 13 июня Сергей и получил тяжелое ранение.

— Мы шли менять ребят. Побратим, который шел впереди, подорвался на мине. Я подбежал ему помогать и не заметил, что прямо возле него — еще одна мина. Одно неправильное движение, и я тоже подрываюсь, — вспоминает защитник.

По словам Сергея, он помнит каждую секунду, когда услышал щелчок и земля полетела вверх вместе с ним. Оправившись, увидел, что на одной ноге нет пальцев. Он сам наложил себе турникет и пополз по усыпанной минами земле — до точки эвакуации.

Далее — три больницы, в каждой из которых хирурги пытались сохранить бойцу ногу.

— Сергей поступил к нам в тяжелом состоянии с признаками инфицирования стопы и голени. После осмотра, чтобы избежать распространения инфекции, было принято решение о повторной ампутации левой нижней конечности, — рассказывает хирург Центра Владислав Богуцкий.

По словам медика, рана успешно зажила, и через два месяца после ранения Сергей смог стать на протез. Физические терапевты говорят, что он демонстрирует фантастические результаты.

После освоения ходьбы на протезе несокрушимый защитник хочет сначала навестить побратима, с которым вместе подорвались на минах и который потерял обе конечности, а потом вернуться в строй, чтобы завершить эту войну.

Источник: Первое медобъединение Львова