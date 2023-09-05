Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні протезували 34-річного Сергія Євтушенка, який втратив стопу, кинувшись рятувати побратима, що підірвався на міні. І не помітив, що поруч – ще одна.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Першого медоб’єднання Львова, до складу якого входить Центр.

Як стало відомо, Сергій родом із села Тинне Рівненської області. До великої війни працював будівельником. Але вже в перший день повномасштабного вторгнення добровільно приєднався до сил територіальної оборони.

Перший рік ніс службу в рідному регіоні – на кордоні з Білоруссю. А у квітні 2023 року перевівся до 3-ї окремої штурмової бригади, яка воює в одній із найгарячіших точок – у районі Бахмута. Там 13 червня Сергій і отримав важке поранення.

– Ми йшли міняти хлопців. Побратим, який ішов попереду, підірвався на міні. Я підбіг йому допомагати і не помітив, що просто біля нього – ще одна міна. Один неправильний рух, і я теж підриваюся, – згадує захисник.

За словами Сергія, він пам’ятає кожну секунду, коли почув клацання і земля полетіла вгору разом із ним. Оговтавшись, побачив, що на одній нозі немає пальців. Він сам наклав собі турнікет і поповз всипаною мінами землею – до точки евакуації.

Далі – три лікарні, у кожній з яких хірурги намагалися зберегти бійцеві ногу.

– Сергій надійшов до нас у важкому стані з ознаками інфікування стопи та гомілки. Після огляду, щоб уникнути поширення інфекції, було прийнято рішення про повторну ампутацію лівої нижньої кінцівки, – розповідає хірург Центру Владислав Богуцький.

За словами медика, рана успішно загоїлася, і через два місяці після поранення Сергій зміг стати на протез. Фізичні терапевти кажуть, що він демонструє фантастичні результати.

Після освоєння ходьби на протезі незламний захисник хоче спершу провідати побратима, з яким разом підірвалися на мінах і який втратив обидві кінцівки, а потім повернутися до строю, щоб завершити цю війну.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова