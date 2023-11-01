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Выписали за пять дней: в Виннице быстро восстановили пациентку после сложного удаления части печени

1 ноября 2023, 12:36
Валентина Андрейко журналіст
операція

Всего на пятые сутки выписали домой пациентку после сверхсложной высокотехнологичной операции на печени.

Специалисты Винницкой областной клинической больницы им. Н.И.Пирогова успешно провели сложнейшую операцию резекции печени, при этом сохранили сосуды органа и желчные протоки.

Гемангиома — клубок артерий и вен

У пациентки было опасное новообразование — кавернозная гемангиома.

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Гемангиома — это, по сути, клубок артерий и вен с анастомозами между собой, которые накапливают кровь. Любая травма или просто удар в область печени может привести к разрыву гемангиомы и массивному кровотечению.

Кроме того, новообразование, имевшее большие размеры, сжимало сосуды печени и желчные протоки.

Восстановление после сложной операции

Уровень хирургической помощи в областной больнице им. Н. И. Пирогова позволяет выполнять такие сложные оперативные вмешательства с применением новейших технологий и методов лечения сверхвысокой сложности.

В частности, эту высокопрофессионально выполнила команда хирурга Олега Васильева.

Благодаря этому пациентка быстро восстановилась и вернулась домой — к полноценной жизни.

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Источник и фото: Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова

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