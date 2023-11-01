Леше на п’яту добу після надскладної високотехнологічної операції на печінці з лікарні виписали додому пацієнтку.

Фахівці Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова успішно провели надскладну операцію резекції печінки, при цьому зберегли судини органу та жовчні протоки.

Гемангіома – клубок артерій та вен

У пацієнтки було небезпечне новоутворення – кавернозна гемангіома.

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Гемангіома – це, по суті, клубок артерій та вен з анастомозами між собою, які накопичують кров. Будь-яка травма чи просто удар в ділянку печінки може призвести до розриву гемангіоми та масивної кровотечі.

Крім того, новоутворення, що мало великі розміри, стискало судини печінки та жовчні протоки.

Відновлення після складної операції

Рівень хірургічної допомоги в обласній лікарні ім. М. І. Пирогова дає змогу виконувати такі складні оперативні втручання із застосуванням новітніх технологій та методів лікування надвисокої складності.

Зокрема, цю високопрофесійно виконала команда хірурга Олега Васильєва.

Завдяки цьому пацієнтка швидко відновилася і повернулася додому – до повноцінного життя.

Джерело і фото: Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова