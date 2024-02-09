В Черкасской области заработала мобильная аптека. Еще один такой пункт в январе этого года начал работу на Харьковщине.

В Черкасской области определены шесть маршрутов мобильных аптек, которые охватят 36 сел и обеспечат доступ к необходимым медикаментам для около 27,5 тыс. украинцев.

Для чего мобильная аптека

Это должно решить проблему доступности лекарств в сельских районах. Пациенты смогут получить необходимые препараты без посещения больших городов.

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— Мы заинтересованы в том, чтобы мобильных аптек становилось все больше и эта практика стала привычной во всех областях Украины, — заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Министр здравоохранения также уверяет — важно, чтобы пациенты могли воспользоваться программой Доступные лекарства, то есть получить лекарственные средства бесплатно или с частичной доплатой.

В Минздраве планируют лицензировать еще один мобильный аптечный пункт, что позволит значительно увеличить количество лекарств, доступных сельскому населению.

Мобильные аптеки: как работают

В мобильных аптеках будут отпускать как безрецептурные, так и рецептурные лекарства (с электронными и бумажными рецептами).

Пациенты будут получать информацию о прибытии мобильного аптечного пункта от семейного врача и местных органов власти.

Фото: Минздрав