На Черкащині запрацювала мобільна аптека. Ще один такий пункт у січні цього року почав роботу на Харківщині.

У Черкаській області визначено шість маршрутів мобільних аптек, які охоплять 36 сіл та забезпечать доступ до необхідних медикаментів для близько 27,5 тис. українців.

Для чого мобільна аптека

Це повинно вирішити проблему доступності ліків у сільських районах. Пацієнти матимуть змогу отримати необхідні препарати без відвідування більших міст.

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– Ми зацікавлені в тому, щоб мобільних аптек ставало дедалі більше і ця практика стала звичною у всіх областях України, – заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоров’я також запевняє – важливо, щоб пацієнти могли скористатися програмою Доступні ліки, тобто отримати лікарські засоби безоплатно або з частковою доплатою.

У МОЗ планують ліцензувати ще один мобільний аптечний пункт, що допоможе значно збільшити кількість ліків, доступних сільському населенню.

Мобільні аптеки: як працюють

У мобільних аптеках відпускатимуть як безрецептурні, так і рецептурні ліки (з електронними та паперовими рецептами).

Пацієнти отримуватимуть інформацію про прибуття мобільного аптечного пункту від сімейного лікаря та місцевих органів влади.

Фото: МОЗ