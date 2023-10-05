22-летний Анатолий Кузьмин из Днепра, минометчик 93 отдельной механизированной бригады, сейчас лечится в Ивано-Франковской областной клинической больнице. У парня тяжелые травмы левой руки и левой ноги.

Пациент в восторге от профессионализма своих спасателей. Бедро, которое было просто разорвано осколками мины, уже почти зажило.

— Я в блиндаже после ранения видел свою кость. Думал — все. А они что-то там сделали, стянули и зашили. Реально круто!” — говорит Анатолий.

Правда, он не уточняет, что на ноге делали три операции. И только после них обширная рана стала выглядеть как простой порез. Не хочет, чтобы его любимая Александра нервничала лишний раз.

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Она приехала из Днепра, и все время рядом с парнем. Возможно, Франковск станет городом, где, несмотря на войну и страшные испытания, родится еще одна семья.

С рукой у Анатолия дела обстоят немного хуже. Руку, в которой мина вырвала локтевой сустав, сейчас пытаются спасти. Комбустиолог Петр Иванишин уверяет, что спасут. А вот, как будет функционировать — пока неизвестно.

— Нужна еще тяжелая операция — наращивание суставов, костей. У меня рука сейчас на 12 см короче, — говорит Анатолий.

Но и здесь акцентирует на позитиве.

— Все были в шоке, когда я немножко пальчиками подвигал, потому что они видели эту рану, они видели, что там нет локтя, нет нервов, — улыбается воин.

Такой парень не сдастся.

До войны Анатолий Кузьмин в течение четырех лет работал барменом. Война расставила приоритеты в его жизни по-новому.

Стал минометчиком 93 отдельной механизированной бригады, прошел военные учения в Великобритании, воевал в Донецкой области. 1 сентября под Бахмутом был ранен.

В блиндаж попала российская мина. В тот день погиб его побратим.

— Я не мог себе наложить турникет. У меня висела рука. Я кричу: “Помогите!” Все — контуженные, один погибший побратим у меня на руках, — Анатолию трудно вспоминать тот день.

Раненому таки наложили турникеты и помогли дойти до эвакуационного транспорта.

Еще до большой войны парень вытатуировал себе надпись: “Живи моментом, помни о смерти”. И он готов больше рассказывать о фронте и побратимах, потому что считает, люди должны знать, как борются за свободу и волю.

Впереди Анатолия Кузьмина ждет сложная операция за рубежом и длительная реабилитация. Но у него с любимой девушкой уже есть мечта — вдвоем подняться на Говерлу.

Источник и фото: Івано-Франківська обласна клінічна лікарня