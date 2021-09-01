Сейчас ситуация с заболеваемостью в Украине ухудшается, ведь увеличивается количество новых заражений Covid-19. Вместе с тем все регионы остаются в зеленой зоне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Но две области не соответствуют этой зоне по показателю динамики уровня госпитализаций с Covid-19.

Так, ситуация с больными ухудшилась в Ивано-Франковской области. По состоянию на 31 августа показатель динамики уровня госпитализаций составляет 57,8%. А еще 30 августа он был в пределах нормы — 42,3%.

Также ситуация с уровнем госпитализаций ухудшилась в Черниговской области. Этот показатель составляет 55,4%. А еще днем ранее он соответствовал зеленой зоне — 42,3%.

В зеленой зоне динамика общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным Covid-19 или подозрением на него должна составлять не более 50%.

По данным Национальной академии наук Украины, самые высокие показатели Covid-заражений зафиксированы в Черновицкой области. Кроме этого, там самые высокие темпы распространения инфекции.

По состоянию на 1 сентября в Украине зафиксировали 2 075 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 925 людям, а умерли 44 пациента. В больницы с диагнозом коронавирус за сутки попали 874 украинца.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.