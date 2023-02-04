В результате российских обстрелов в Бахмуте погиб американский волонтер-медик.
34-летний Пит Рид помогал эвакуировать мирных жителей, когда его автомобиль, как сообщается, был поражен ракетой в Бахмуте, ставшем очагом ожесточенных боев.
В результате обстрела пострадали около пяти человек. В последние недели Бахмут и соседний город Соледар стали центром интенсивных обстрелов и наземных атак российских войск и наемников ПВК Вагнер.
Волонтер прибыл в Украину всего несколько недель назад. Рид присоединился к Global Outreach Doctors в январе как директор гуманитарной некоммерческой волонтерской организации в Украине, по словам генерального директора GoDoc Эндрю Лустига, Рид прибыл в Украину в начале января.
Родом из Бордентауна, штат Нью-Джерси, бывший стрелок Корпуса морской пехоты США, он дважды служил в Гильменде, в Афганистане. После окончания службы мужчина работал лыжным инструктором в Вайоминге.
После урагана Сэнди, обрушившегося на его родной штат в 2012 году, он начал работать с организацией реагирования на стихийные бедствия Team Rubicon
В конце 2015 года, во время пика глобальной войны с террором против Исламского государства (ИД), Рид учил медиков в северном Ираке.
Во время битвы за Мосул, когда пытались отбить иракский город от ИГ, Рид возглавлял медицинские бригады и сотрудничал вместе с иракским спецназом.
– Пит Рид, медик-волонтер, – один из самых самоотверженных людей, которых я когда-либо встречал. Упокойся с миром, брат, — написал в своем твиттере, документальный фотограф CengizYar.