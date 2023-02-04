В результате российских обстрелов в Бахмуте погиб американский волонтер-медик.

34-летний Пит Рид помогал эвакуировать мирных жителей, когда его автомобиль, как сообщается, был поражен ракетой в Бахмуте, ставшем очагом ожесточенных боев.

В результате обстрела пострадали около пяти человек. В последние недели Бахмут и соседний город Соледар стали центром интенсивных обстрелов и наземных атак российских войск и наемников ПВК Вагнер.

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Волонтер прибыл в Украину всего несколько недель назад. Рид присоединился к Global Outreach Doctors в январе как директор гуманитарной некоммерческой волонтерской организации в Украине, по словам генерального директора GoDoc Эндрю Лустига, Рид прибыл в Украину в начале января.

Родом из Бордентауна, штат Нью-Джерси, бывший стрелок Корпуса морской пехоты США, он дважды служил в Гильменде, в Афганистане. После окончания службы мужчина работал лыжным инструктором в Вайоминге.

После урагана Сэнди, обрушившегося на его родной штат в 2012 году, он начал работать с организацией реагирования на стихийные бедствия Team Rubicon

В конце 2015 года, во время пика глобальной войны с террором против Исламского государства (ИД), Рид учил медиков в северном Ираке.

Во время битвы за Мосул, когда пытались отбить иракский город от ИГ, Рид возглавлял медицинские бригады и сотрудничал вместе с иракским спецназом.