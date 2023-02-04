Внаслідок російського обстрілу в Бахмуті загинув американський волонтер-медик.

34-річний Піт Рід допомагав евакуювати мирних жителів, коли його автомобіль, як повідомляється, був уражений ракетою в Бахмуті, що став осередком запеклих боїв.

Внаслідок обстрілу постраждали близько п’яти осіб. Останніми тижнями Бахмут і сусіднє місто Соледар стали центром інтенсивних обстрілів і наземних атак російських військ і найманців ПВК Вагнера.

Зараз дивляться Рід приєднався до Global Outreach Doctors у січні як директор гуманітарної некомерційної волонтерської організації в Україні. За словами генерального директора GoDoc Ендрю Лустіга, волонтер прибув в Україну на початку січня. Рід із Бордентауна, штат Нью-Джерсі, колишній стрілок Корпусу морської піхоти США. Він двічі служив у Гільменді, Афганістан. Після закінчення служби чоловік працював лижним інструктором у Вайомінгу. Після урагану Сенді, який обрушився на його рідний штат у 2012 році, він почав працювати з організацією реагування на стихійні лиха Team Rubicon. Наприкінці 2015 року, під час піку глобальної війни з терором проти Ісламської держави (ІД), Рід навчав медиків у північному Іраку. Під час битви за Мосул, коли намагалися відбити іракське місто від ІД, Рід очолював медичні бригади і співпрацював разом з іракськими спецпризначенцями . – Піт Рід, медик-волонтер – один із найбільш самовідданих людей, яких я коли-небудь зустрічав. Спочивай з миром, брате, – написав у своєму твіттері документальний фотограф CengizYar. Читайте також: Ангели життя: не кожна швидка проїде там, куди дістаються Лікарі без кордонів Фото: CengizYar

Джерело The Guardian

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