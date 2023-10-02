Я никогда не видела такой войны. История боевого медика Мальвины, которая спасает жизни на передовой

Война в Украине стала тяжелым испытанием для многих людей. Но те, кто защищают свою землю почувствовали это на собственном опыте.

Кадры с нагрудных камер украинских военных медиков не оставляют равнодушным никого.

Большинство представляет тех, кто спасает с поля боя раненых — крепкими мужчинами.

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Но среди них есть и совсем хрупкие защитницы. Виктория — боевой медик 214 отдельного специального батальона OPFOR.

— Я не знала на что я иду, я никогда не видела такой войны, какой она в принципе есть, говорит девушка.

24 февраля 2022 года, когда россияне коварно начали полномасштабную войну против Украины, 21-летняя студентка из Ивано-Франковской области пошла не на учебу, как обычно, а в военкомат.

— У меня не стоял выбор: оставаться где-то в стороне или быть в вооруженных силах, чтобы приближать нашу Победу. Поэтому я выбрала тот вариант, который был мне ближе всего. По духу, характеру и желаниям.

Сейчас Виктория с позывным Мальвина спасает раненых бойцов на одной из самых горячих точек восточного фронта — Бахмутском направлении. Тяжелую и изнурительную войну запомнит на всю жизнь.

— Никто не сказал, что мне не страшно! Мне страшно! Мне не было страшно в первый раз, потому что я не знала, на что я шла. Я не представляла что такое война. Я понимала, что там есть раненые, есть погибшие. Но я не знала, что я могу быть в числе этих раненых или погибших.

Ей 22 года. Девушка учится овладевать своими страхами и с нетерпением ждет, когда закончится война.

Тогда Виктория снова вернется на студенческую скамью и продолжит учиться на юриста. А сейчас она борется со страхом тем, что берет на себя ответственность за жизнь другого человека.

— Я сознательно сейчас не сближаюсь с людьми, чтобы мне не было больно. Я себя этим оберегаю, — говорит Виктория.

История девушки символична, потому что ярко демонстрирует новое поколение украинцев. Которое несмотря на юность готово защищать свое будущее и свою землю от тех, кто решил посягнуть на нее своими нелепыми имперскими амбициями.