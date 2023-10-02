Я ніколи не бачила такої війни. Історія бойової медикині Мальвіни, яка рятує життя на передовій

Війна в Україні стала тяжким випробуванням для багатьох людей. Але ті, хто боронять свою землю відчули це на власному досвіді.

Кадри з нагрудних камер українських військових медиків не залишають байдужим нікого.

Більшість уявляє тих, хто рятує з поля бою поранених кремезними чоловіками.

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Та серед них є й зовсім тендітні захисниці. Вікторія – бойова медикиня 214 окремого спеціального батальйону OPFOR.

– Я не знала на що я йду, я ніколи не бачила такої війни, яка вона в принципі є, – каже дівчина.

24 лютого 2022 року, коли росіяни підступно розпочали повномасштабну війну проти України, 21-річна студентка з Івано-Франківщини пішла не на заняття, як зазвичай, а до військомату.

– У мене не стояло вибору: чи залишатися десь осторонь, чи бути в збройних силах, аби наближати нашу Перемогу. Тому я вибрала той варіант, який був мені найближчий. За духом, характером і бажаннях, – згадує дівчина.

Нині Вікторія, з позивним Мальвіна рятує поранених бійців на одній з найгарячіших точок східного фронту – Бахмутському напрямку. Важку й виснажливу війну запам’ятає на усе життя.

– Ніхто не сказав, що мені не страшно! Мені страшно! Мені не було страшно в перший раз, бо я не знала, на що я йшла. Я не уявляла що таке війна. Я розуміла, що там є поранені, є загиблі. Але я не знала, що я можу бути в числі цих поранених чи загиблих, – каже Вікторія.

Їй 22. Дівчина вчиться опановувати свої страхи та з нетерпінням чекає, коли закінчиться війна.

Тоді Вікторія знову повернеться на студентську лаву та продовжить вчитися на юриста. А зараз вона бореться зі страхом тим, що бере на себе відповідальність за життя іншої людини.

– Я свідомо зараз не зближуюсь із людьми, щоб мені не було боляче. Я себе цим оберігаю , – каже Вікторія.

Історія дівчини символічна, бо яскраво демонструє нове покоління українців. Яке попри юність готове боронити своє майбутнє та свою землю від тих, хто вирішив зазіхнути на неї своїми недолугими імперськими амбіціями.