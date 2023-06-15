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Как долго люди из затопленных районов будут жить на привозной воде — Ляшко

15 июня 2023, 11:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
затоплення

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью ВВС Украина рассказал, что вода в Днепре загрязнена в 28 тыс. раз свыше нормы, а люди в пострадавших от затопления районах будут жить на привозной воде не менее трех месяцев.

— Последствия катастрофы на Каховской ГЭС еще только предстоит оценить, но они будут огромны в отношении и окружающей среды, и здоровья людей, — констатировал Виктор Ляшко.

Хорошая новость в том, что по словам министра, ни одного случая холеры пока не зарегистрировано. Хотя эпидмониторинг водоемов и периодически показывает холерные вибрионы как связанные с подтоплением, так и не связанные.

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Однако, как отметил министр, вспышка инфекционных заболеваний может возникнуть в любой момент, если кто-то нарушит санитарно-эпидемические нормы.

— Вода в Днепре в 28 тыс. раз превышает определенные показатели. Поэтому запрещено купание, лов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот. Когда человек будет купаться в такой воде, потенциально может возникнуть заболевание, — объяснил Ляшко.

По его словам, очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Усилен мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку.

Что касается риска вспышки сибирской язвы, то министр оценил его, как довольно низкий, если споры, смытые водой, будут постепенно уходить в море. Но прогноз будет другим, если люди начнут поить этой водой животных.

— Делаем все возможное, чтобы снабдить людей питьевой водой. Вода отступает. Штаб ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС разработал алгоритм, как люди будут возвращаться, — рассказал Ляшко.

По словам министра, пострадавшие от затопления районы будут жить на привозной воде не менее трех месяцев.

Источник
BBC Украина
Теги
Віктор Ляшко Дамба Каховська ГЕС питна вода хвороби
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